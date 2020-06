Minneapolis: feriti 50 agenti del Secret Service negli scontri alla Casa Bianca

Sono già tre le persone morte nelle ultime 24 ore nelle proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd a opera di un agente bianco a Minneapolis: due a Davenport (Iowa), e una a Louisville (Kentucky). Secondo le forze dell'ordine, sono state uccise da agenti che hanno "risposto al fuoco". Il coprifuoco imposto non sembra essere servito a riportare la calma, nemmeno a Washington, dove i tafferugli hanno spinto gli agenti del Secret Service - fra i quali si contano una cinquantina di feriti - a trasferire Donald Trump nel bunker sotterraneo della Casa Bianca per un breve lasso di tempo. Circa 4.000 le persone arrestate, secondo un bilancio della Cnn. Trump continua ad accusare la sinistra antagonista per la violenza, e la sua portavoce ribadisce che "è chiaro che gli Stati Uniti hanno bisogno di legge e ordine"