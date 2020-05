Minneapolis: giornalista della Cnn arrestato durante una diretta

Durante una diretta e dopo essersi identificato come reporter, il giornalista della CNN Omar Jimenez è stato preso in custodia dalla polizia. Si trovava sul luogo delle proteste a Minneapolis e stava testimoniando gli scontri. Le manette sono scattate anche per la troupe, un produttore e un operatore. Sequestrata anche la telecamera che però, accesa e appoggiata a terra, ha continuato a registrare e a trasmettere in diretta. La Cnn ha reagito definendo l'accaduto "una violazione del primo emendamento".