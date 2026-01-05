L'ANALISI Mire di Trump sulla Groenlandia, Gramaglia: "Leader europei dimostrino fermezza, non adulazione verso Usa" Il giornalista commenta le ultime dichiarazioni del presidente USA: "Il multilateralismo sarà morto fin a quando Donald Trump, o i suoi succedanei come Vance, sarà al potere"

Si fanno sempre più concrete le minacce di Donald Trump verso altri Paesi, dopo il blitz in Venezuela. Tra le mire del presidente Usa c'è da tempo la Groenlandia. "Ci serve per motivi di difesa", ha affermato nelle scorse ore. "Basta minacce", la risposta della premier danese Mette Frederiksen.

"Dopo ciò a cui abbiamo assistito in Nigeria e, poi, in Venezuela - spiega il giornalista Giampiero Gramaglia - credo non ci sia più margine per sottovalutare le intenzioni del Presidente degli Stati Uniti. Sembra determinato a tradurre in pratica i suoi annunci, magari con la paura, cioè creando ansia nell'interlocutore. I leader europei, però, dovrebbero avere notato che, a chi gli tiene botta come fanno Putin e Xi Jinping, Trump non torce un capello. Allora, piuttosto che applicare la strategia dell'adulazione, sarebbe meglio, a mio avviso, applicare la strategia della fermezza nei confronti delle minacce e non trovare giustificazioni di legalità ad atti che, come l'operazione in Venezuela, nulla hanno di legale. Sono gesti di pirateria internazionale".

Come potrebbe agire Trump in Groenlandia? "Può darsi che Trump, facendo la voce grossa - risponde Gramaglia - voglia ottenere più basi militari o un maggiore utilizzo del territorio per la presenza militare degli Stati Uniti. Ma un conto è ottenerlo con un negoziato e un altro conto è farlo tramite minacce oppure facendo sbarcare militari americani, anche solo per installare una base, su un territorio che dovrebbe essere alleato degli Stati Uniti".

Il multilateralismo è morto? "Il multilateralismo sarà morto - commenta Gramaglia - fin a quando Donald Trump, o i suoi succedanei come Vance, sarà al potere. Per risuscitare dovrà acquisire l'efficienza che negli ultimi anni non ha avuto".

Nel video l'analisi del giornalista Giampiero Gramaglia

