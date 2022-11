GUERRA IN UCRAINA Missile caduto in Polonia forse ucraino. Indagini in corso Nato: "Kiev non ha colpe". E il G20 cambia l'agenda dei lavori

Si tratterebbe di un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina quello che ieri sera ha colpito la Polonia orientale. Lo avrebbe detto il presidente Usa Biden ai leader del G7 in una riunione convocata d'emergenza anche con gli alleati della Nato. “Improbabile” secondo lui che l'attacco sia partito dalla Russia. Fonti americane informate sulle valutazioni iniziali degli Stati aggiungono però che il razzo era di fabbricazione russa. L'Alleanza atlantica ribadisce il suo sostegno a Varsavia e Kiev, mentre Mosca va all'attacco: “L'ucraina sogna lo scontro militare diretto fra Nato e Russia. Il missile finito in Polonia è un s-300 ucraino, perché i nostri non sono mai caduti oltre i 35 km dal confine ucraino”.

E il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev mette in guardia l'Occidente: “Combattendo una guerra ibrida contro di noi, si avvicina a una guerra mondiale”. Intanto viene stravolta l'agenda dei lavori del G20: i leader, al posto della seconda sessione plenaria, si sono riuniti per concordare le risposte all'accaduto. Unanime la condanna dei capi di Stato, mentre Varsavia fa sapere che valuterà di attivare l'articolo 4 del trattato Nato, secondo il quale “le Parti si consulteranno ogniqualvolta un Paese membro sia minacciato”. Il presidente del Consiglio Meloni ne ha parlato in un bilaterale con il premier indiano Modi. Cina e Turchia invitano tutte le parti alla calma.

Interviene anche il segretario generale della Nato Stoltenberg: "Voglio dire in maniera chiara" che sull'incidente avvenuto in Polonia "Kiev non ha colpe" ma "è il risultato del massiccio lancio di missili russi sull'Ucraina. Questa è la dimostrazione che la guerra di Putin crea situazioni pericolose. Putin deve fermare questa guerra". Mentre il presidente ucraino Zelensky, in un nuovo discorso video trasmesso oggi al summit di Bali, ha detto che l'attacco missilistico finito in Polonia costituisce “un autentico messaggio della Russia al G20”.

