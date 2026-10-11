GUERRA IN MEDIORIENTE Missile Houthi sull'aeroporto di Riad: 12 morti e 309 feriti. Allerta per nuovi attacchi Colpito il Terminal 3, voli sospesi e tensione crescente in Arabia Saudita. Washington alza l'allerta mentre aumentano le tensioni nella regione. La Farnesina raccomanda prudenza agli italiani diretti nella capitale saudita

Missile Houthi sull'aeroporto di Riad: 12 morti e 309 feriti. Allerta per nuovi attacchi.

Si aggrava la crisi in Arabia Saudita dopo l'attacco missilistico attribuito ai ribelli Houthi contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad. Il bilancio ufficiale è di almeno 12 morti e 309 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. L'offensiva ha provocato ingenti disagi al traffico aereo e spinto diversi Paesi a rafforzare le misure di sicurezza per i propri cittadini.

Secondo l'Autorità saudita per l'aviazione civile, tra le vittime figurano quattro cittadini sauditi e otto stranieri, compreso un americano. Il missile avrebbe raggiunto il Terminal 3, causando danni alle strutture aeroportuali e costringendo le autorità a disporre l'evacuazione delle aree interessate.

Le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese per consentire le verifiche di sicurezza e la valutazione dei danni. L'attacco ha provocato scene di panico tra i passeggeri, mentre ambulanze ed elicotteri sono intervenuti per trasferire i feriti nelle strutture ospedaliere della capitale.

La situazione resta particolarmente delicata anche per le nuove dichiarazioni degli Houthi. Il portavoce militare del movimento yemenita, Yahya Saree, ha infatti avvertito compagnie aeree, lavoratori e viaggiatori dei rischi legati all'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi. Dall'avvertimento sono stati esclusi gli aeroporti della Mecca e di Medina.

Sul fronte della sicurezza internazionale, la Farnesina ha raccomandato agli italiani di evitare gli spostamenti non indispensabili verso l'aeroporto di Riad e l'utilizzo dello scalo. Analoghe precauzioni sono state adottate da altri Paesi occidentali. L'ambasciata statunitense ha inoltre innalzato il livello di allerta e introdotto restrizioni agli spostamenti del proprio personale negli aeroporti sauditi.

L'offensiva ha riacceso anche il confronto politico e militare nella regione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità di un intervento americano a sostegno dell'Arabia Saudita, senza tuttavia annunciare una decisione definitiva.

L'attacco si inserisce in una serie di offensive che hanno interessato Riad e altre infrastrutture saudite negli ultimi giorni. La crescente minaccia agli aeroporti rischia di compromettere i collegamenti internazionali e le attività economiche del Regno, in una fase particolarmente importante per il turismo d'affari e gli appuntamenti con gli investitori stranieri.

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