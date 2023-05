Missili russi su Kiev, nessuna vittima

Durante la notte l'esercito russo ha lanciato 25 missili sull'Ucraina, 15 su Kiev, la maggior parte è stata abbattuta dalla contraerea, rende noto questa mattina l'aeronautica militare ucraina, citata dai media. A Kiev non ci sono state vittime stando alle prime informazioni, secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale Sergiy Popko . Detriti sono caduti su un'abitazione nel distretto di Holosiivskyi, nel sud-ovest della capitale ha detto il sindaco di Vitali Klitschko. "Kyev si è alzata di nuovo e si alzerà in futuro", ha detto Popko.



Putin oggi sarà alla parata dell'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, mentre Zelensky sposta i festeggiamenti all'8 maggio come i paesi europei. E il presidente ucraino riceve oggi la Von der Leyen. Gli Usa forniranno 1,2 miliardi di dollari in più in aiuti militari a lungo termine a Kiev.