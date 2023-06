DIPLOMAZIA Missione Usa in Cina, Pechino promette: "Non invieremo armi alla Russia"

Oltre 500 persone potrebbero essere morte in seguito all'esplosione della diga di Kakhovka. A dirlo fonti ucraine, secondo cui alcuni residenti di Oleshky non sono stati evacuati dai soldati di Putin che controllano il territorio perché sprovvisti di passaporto russo. Il New York Times, con un'inchiesta sulle responsabilità del crollo, punta il dito contro Mosca. I combattimenti intanto infuriano ad est: le truppe di Mosca rafforzano gli schieramenti e attaccano in direzione Lyman e Kupyansk e non si fermano i bombardamenti. Giornata importante per la diplomazia occidente – oriente: la Cina promette di non fornire armi alla Russia, fa sapere il segretario di Stato Usa Blinken, dopo gli incontri a Pechino con il capo della diplomazia Wang Yi e il presidente Xi Jinping. Washington assicura il supporto alla politica dell'“unica Cina”, limitandosi a parlare di preoccupazione per le “azioni provocatorie” al largo di Taiwan.

Prove di disgelo dunque, con il presidente Xi fiducioso che la visita “dia un contributo positivo” al miglioramento dei rapporti. Da Berlino il cancelliere Scholz e il segretario Nato Stoltenberg assicurano che “l'Alleanza atlantica non diventerà parte del conflitto, ma in prospettiva le porte sono aperte per l'Ucraina”. In Russia non si spegne la voce del dissenso: per l'oppositore Alexey Navalny inizia il processo per estremismo – rischia 30 anni –, ma lui non si lascia intimorire e lancia una nuova campagna contro il conflitto in Ucraina e contro quelle che definisce “le menzogne di Putin”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: