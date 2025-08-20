MO: Israele approva piano di insediamenti che taglia in due la Cisgiordania. Addio Stato di Palestina?

Cancellare ogni ipotesi di Stato unito di Palestina; in barba alle sollecitazioni di buona parte della Comunità internazionale. È l'obiettivo rivendicato da Bezalel Smotrich, nell'annunciare l'approvazione definitiva dell'insediamento “E1”: 3.400 unità abitative che di fatto taglierebbero in due la Cisgiordania, disarticolandone le ultime tracce di continuità territoriale. Consueti toni messianici nelle dichiarazioni del Ministro delle Finanze israeliano; che ha definito un'“illusione” la formula dei due Stati. L'ANP ha condannato con fermezza il piano, che trasformerebbe questo territorio – è stato rimarcato – in una “vera e propria prigione”. Moniti anche da Bruxelles, a non violare il diritto internazionale. Poco più che un rumore di fondo, tutto ciò, per l'Esecutivo dello Stato Ebraico; deciso a mettere all'incasso il vantaggio strategico accumulato su più fronti. A partire dall'epicentro della crisi. Dopo il via libera del Ministro della Difesa al piano d'attacco – e la chiamata di 60.000 riservisti -, è iniziato il conto alla rovescia per l'operazione di terra su Gaza City.

Prevedibili scontri cruenti visto quanto avvenuto oggi a Khan Younis, nel sud della Striscia. Rivendicato dai gruppi armati un assalto ad una posizione fortificata, con l'uccisione di soldati delle IDF. Nessun decesso, ma 3 feriti – è stato precisato dall'altra parte -; e l'attacco è stato respinto. Ormai espunta dal dibattito ogni ipotesi di tregua. Focalizzata invece sul piano diplomatico, dopo i vertici di Anchorage e Washington, la narrazione del conflitto russo-ucraino. In un quadro di incertezze gli unici punti fermi – al momento – paiono il “no” dell'Egemone all'adesione di Kiev alla Nato, l'indisponibilità all'invio di truppe americane, e gli accenni ad un reset delle relazioni con Mosca. Non così l'Alto Rappresentante UE; un nuovo pacchetto di sanzioni – ha annunciato Kallas – dovrebbe essere pronto entro settembre. Diversità di approccio – in campo occidentale – anche sulla questione delle garanzie di sicurezza al Paese aggredito. Che secondo Lavrov non avrebbe senso discutere senza Mosca. Nel mirino del Ministro russo i cosiddetti “volenterosi”, e i loro tentativi – definiti “goffi” - di “cambiare la posizione dell'Amministrazione Trump”. Sullo sfondo il possibile incontro fra i due leader belligeranti. Il Wall Street Journal frena su tempistiche e fattibilità, ricordando come Putin avesse già espresso dubbi sull'autorità di Zelensky; oltre ad avere più volte insistito sul fatto che molti problemi vadano risolti prima di un faccia a faccia. Nuove tensioni, intanto, sul fianco est della NATO; un drone ritenuto di fabbricazione russa sarebbe precipitato in un campo di mais in Polonia provocando un cratere dal diametro di circa 6 metri. Varsavia ha parlato di nuova provocazione di Mosca ai danni degli Stati dell'Alleanza Atlantica.







