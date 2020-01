MO: Trump presenta piano di pace; 2 Stati, Gerusalemme Capitale indivisa di Israele

Giornata importante, per l'area mediorientale, perché poco fa il Presidente degli Stati Uniti, alla Casa Bianca, ha illustrato il suo piano per una ricomposizione del conflitto israelo-palestinese. “Questa – ha detto - potrebbe essere l'ultima opportunità per arrivare a una pace”. Il documento prevede Gerusalemme come capitale indivisa dello Stato Ebraico; ma al contempo sono indicate le aree per la creazione di uno Stato palestinese. Accanto a Donald Trump il Premier Benjamin Netanyahu – da poche ore formalmente incriminato per corruzione -, ma nessun rappresentante della controparte: l'Autorità nazionale, già da giorni, aveva rifiutato il piano. Trump ha annunciato che, in caso d'accordo, gli Stati uniti apriranno un'ambasciata a Gerusalemme Est; confermando che quest'ultima potrebbe essere la capitale del futuro Stato palestinese, al quale andrebbero 50 miliardi di dollari di investimenti. Il piano prevede infine 4 anni per il negoziato: durante questo periodo Israele si impegna a congelare i nuovi insediamenti.



