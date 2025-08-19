CURIOSITÀ Mobilità sostenibile: Barcellona presenta il bus che corre grazie alle acque reflue La svolta ecologista della seconda città della Spagna, utilizzando il biometano

Mobilità sostenibile: Barcellona presenta il bus che corre grazie alle acque reflue.

Cinque anni di studio e sperimentazioni, due anni di test su strada: questo il tempo che ha permesso alla città di Barcellona di inaugurare il progetto Nimbus, il primo autobus della linea V3 cittadina alimentato al 100% da biometano prodotto dalle acque reflue, cioè le acque che scorrono nella rete fognaria cittadina. Ma la rivoluzione verde è soprattutto nelle emissioni: circa l'80 per cento in meno di anidride carbonica prodotta rispetto ai modelli che vanno a metano.

Nimbus è gestito dall’azienda responsabile della distribuzione dell’acqua della città, Veolia, insieme all’azienda dei trasporti TMB e all’Università Autonoma di Barcellona, ed è sostenuto dal programma europeo LIFE, che finanzia progetti comunitari che producono biometano a partire dal recupero degli scarti della depurazione delle acque reflue.

Il biometano utilizzato per far correre il nuovo autobus viene prodotto dall'impianto di depurazione di Baix Llobregat, a ovest della città. Questo impianto ha la particolarità di essere più innovativo e meno inquinante del modo in cui viene di solito prodotto il biometano, perché è in grado di recuperare una porzione maggiore dell’energia contenuta negli scarti. Tratta circa 400mila metri cubi di acque reflue al giorno e le rigenera per oltre il 95%: queste acque sono usate in vari modi, fra cui la pulizia delle strade, l’irrigazione agricola e urbana e in periodi di siccità anche per la produzione di acqua potabile. I fanghi che rimangono vengono trasformati in materia secca destinata all’agricoltura.

A cinque anni dalla sua inaugurazione il progetto Nimbus è considerato un successo e ora ne comincerà un altro, con l’idea pian piano di far circolare grazie al biometano tutti i bus della città che ancora utilizzano il metano classico: sono circa 300 su 1.100 totali, gli altri sono elettrici.

