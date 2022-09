Mobilitazione russi: Mirko Campochiari, “in realtà si parla di circa 1 milione di uomini”

Sulla “mobilitazione parziale” annunciata negli scorsi giorni da Mosca abbiamo sentito Mirko Campochiari, collaboratore di Limes. Dallo storico e analista militare, innanzitutto, una precisazione importante sui numeri. “Shoigu ha dichiarato 300.000 uomini; ma da documenti, da indiscrezioni che ormai giravano da giorni sappiamo che in realtà si parla di circa 1 milione di uomini”. Si parla di 3 scaglioni, sottolinea Campochiari; a circa 3 mesi di distanza l'uno dall'altro. “I russi – aggiunge - dovrebbero avere nelle loro disponibilità l'equipaggiamento”; per il personale – è stato detto - vi sarà una fase di addestramento di circa 3 settimane prima dell'invio al fronte. Vista la tempistica scelta per l'offensiva ucraina, a ridosso della stagione delle piogge, “verosimilmente – osserva l'analista - queste truppe russe non saranno nella condizione di fare movimenti offensivi”. E' probabile, allora – a suo avviso -, che i russi intendano al momento “solidificare la loro linea”; “anche perché le truppe che si trovano ora al fronte sono demoralizzate e stanche”. Con l'arrivo degli altri scaglioni, invece - nel corso dell'inverno o nella primavera prossima – i russi potranno disporre di truppe sufficienti se non per fare un'offensiva, quantomeno per “elevare il gioco”, continua Campochiari. “Per vedere se dall'altra parte gli occidentali, soprattutto gli americani, siano in grado a loro volta di armare gli ucraini fino a questo livello”. “Oppure giocare proprio questa carta per portare l'Occidente e gli americani a parlamentare”. “Quindi non è nemmeno detto che debbano per forza fare un'offensiva; è come giocare a poker: vedere chi esce dal bluff prima”.

Ascolta l'intervista a Mirko Campochiari – storico e analista militare / collaboratore Limes