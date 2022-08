Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech, 'hanno utilizzato in modo improprio la tecnologia a mRNA'

Moderna ha affermato di aver fatto causa a Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech venerdì, sostenendo che le aziende rivali hanno utilizzato in modo improprio la sua tecnologia di base nello sviluppo del loro vaccino contro il coronavirus. La causa avvia una battaglia legale tra le società più importanti che hanno contribuito a frenare la pandemia di coronavirus negli Stati Uniti sviluppando colpi altamente efficaci a tempo di record. "Riteniamo che Pfizer e BioNTech abbiano copiato illegalmente le invenzioni di Moderna e abbiano continuato a utilizzarle senza autorizzazione", ha affermato Shannon Thyme Klinger, Chief Legal Officer di Moderna, in un comunicato stampa aziendale. La società ha affermato di aver intentato causa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Massachusetts e in Germania, dove ha sede BioNTech. Lo riporta il Washington Post.

Intanto La Pfizer-Biontech ha fatto sapere a diversi media di non avere commenti sulla causa legale intentata da Moderna. Pfizer ha quindi precisato di non aver ancora ricevuto copia della vertenza. E al momento non ha smentito le accuse di Moderna. Pfizer è in calo a Wall Street con la causa di Moderna. I titoli di Pfizer perdono lo 0,27%. In calo anche Moderna, che cede lo 0,44%.