Moldavia, 50,03% per i filoeuropeisti, Giovagnoli: “Elezioni ad alta polarizzazione”

Azione e Solidarietà sfonda il tetto del 50%, 50,03% dei voti contro il 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. La riconferma della Presidente Maia Sandu segna un orientamento deciso e da qui le reazioni: “Moldavia hai fatto una scelta chiara: Europa, democrazia e libertà. Il futuro è tuo”. E' la Presidente della Commissione UE, Ursula Von Der Leyen a congratularsi e mentre la Sandu parla di un "forte mandato per l'adesione all'UE", l'esecutivo di Bruxelles dichiara al vaglio misure per accelerare il processo. "Un sì ad un futuro europeo – aggiunge l'Alto rappresentante UE, Kaya Kallas - nonostante i massicci sforzi della Russia per diffondere disinformazione e comprare voti”. Gli osservatori OSCE confermano: “Il processo è stato intaccato da casi di interferenze straniere, finanziamenti illeciti, attacchi informatici, ma la tenacia democratica della nazione ha prevalso, garantendo l'integrità del voto".

Elezioni tenute in un clima teso: “Diversi partiti dell'opposizione - dice Gerardo Giovagnoli, Delegazione San Marino APCE - già prima, avevano annunciato di non riconoscere l'esito delle elezioni e, chiaramente, questo risultato in qualche modo, li riconforterà. In alcune zone, come la Gagauzia, che è una parte autonoma della Moldavia, abbiamo voci che anche non solo i partiti ma le amministrazioni non riconosceranno il risultato delle elezioni. Insomma, sono state elezioni ad alta polarizzazione, più ancora che in precedenza, quindi la situazione è molto delicata, si prevedono anche scontri. Seguiremo nelle prossime ore quello che succederà, chiaramente il punto focale è tra gli europei, i pro europei e i filo russi”.

Nel video, l'intervento di Gerardo Giovagnoli, Delegazione San Marino APCE







