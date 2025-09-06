Moldavia al voto il 28 settembre, Gerardo Giovagnoli a Chișinău per monitoraggio APCE

Nel video l'intervista a Gerardo Giovagnoli, membro San Marino in delegazione pre-elettorale APCE

Il 28 settembre la Moldavia alle urne per le elezioni parlamentari. Si decide il futuro del Paese, in una società profondamente divisa e polarizzata tra due visioni opposte: l'orientamento verso l'integrazione europea ed un più stretto allineamento con la Russia. Monitoraggio serrato da parte del Consiglio d'Europa. La delegazione interpartitica APCE, in missione pre-elettorale, ha incontrato a Chișinău le figure politiche apicali moldave, insieme ai rappresentanti dei principali partiti di maggioranza e opposizione, i membri della Commissione Elettorale Centrale e le varie espressioni della società civile. Obiettivo: elezioni credibili nonostante le minacce di interferenze straniere. Presente in delegazione per San Marino, il Consigliere Gerardo Giovagnoli.

"Sono elezioni particolarmente importanti, - spiega - la Moldavia è un paese piccolo, ma è al confine con l'Ucraina e con la Romania, quindi si ritrova esattamente, diciamo, alla divisione tra due mondi che ormai paiono inconciliabili, quelli che hanno a che fare con l'Unione Europea e quelli che invece possono ricadere nella zona di influenza russa. Dobbiamo ricordare che la Moldavia ha una parte separata che è la Transnistria dove già ci sono un migliaio circa di soldati russi, quindi la situazione è già molto delicata di per sé e l'anno scorso è stato votato un referendum che è stato vinto con uno strettissimo margine a favore dell'Unione Europea come processo che non può essere reversibile. Queste sono le prime elezioni politiche dopo quel referendum e la vittoria presidenziale della Presidente Maia Sandu che è europeista, ma ci sono forti dubbi, - sottolinea Giovagnoli - forti interferenze estere chiaramente dal Cremlino: c'è stato proprio due giorni fa il discoprimento di uno di questi tentativi attraverso una giornalista che è riuscita ad infiltrarsi nelle reti digitali usate su Telegram e anche su altri canali ancora più privati e non possibili di essere penetrati, quindi la situazione è molto delicata e c'è in ballo il futuro della Moldavia ma anche del senso dell'Unione Europea, tant'è che molti commissari europei in queste ore si sono recati in Moldavia e ci sarà una dichiarazione della Presidente Moldava Sandu al Parlamento Europeo martedì prossimo, questo ha a significare di come un Paese così piccolo in realtà possa come altri decidere le sorti di questo Continente".



Focus anche sul voto estero, con importanti novità. "La Moldavia - aggiunge Gerardo Giovagnoli - è un Paese che ha una grandissima diaspora, circa il 33% del proprio elettorato vive all'estero, ecco perché è così importante anche quel voto, in particolare questa diaspora è per lo più in paesi dell'Unione Europea, qualcuno teme che ci sia anche un sovvertimento dei risultati per questa partecipazione ed è così importante che il Consiglio d'Europa ha deciso ed è stato accettato di avere un monitoraggio per la prima volta nella storia anche fuori dal paese".

