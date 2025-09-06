VOTO CRUCIALE Moldavia al voto il 28 settembre, Gerardo Giovagnoli a Chișinău per monitoraggio APCE Elezioni parlamentari cruciali per il futuro del Paese in chiave europea: "Qualcuno teme che ci sia anche un sovvertimento dei risultati per questa partecipazione"

Il 28 settembre la Moldavia alle urne per le elezioni parlamentari. Si decide il futuro del Paese, in una società profondamente divisa e polarizzata tra due visioni opposte: l'orientamento verso l'integrazione europea ed un più stretto allineamento con la Russia. Monitoraggio serrato da parte del Consiglio d'Europa. La delegazione interpartitica APCE, in missione pre-elettorale, ha incontrato a Chișinău le figure politiche apicali moldave, insieme ai rappresentanti dei principali partiti di maggioranza e opposizione, i membri della Commissione Elettorale Centrale e le varie espressioni della società civile. Obiettivo: elezioni credibili nonostante le minacce di interferenze straniere. Presente in delegazione per San Marino, il Consigliere Gerardo Giovagnoli.

"Sono elezioni particolarmente importanti, - spiega - la Moldavia è un paese piccolo, ma è al confine con l'Ucraina e con la Romania, quindi si ritrova esattamente, diciamo, alla divisione tra due mondi che ormai paiono inconciliabili, quelli che hanno a che fare con l'Unione Europea e quelli che invece possono ricadere nella zona di influenza russa. Dobbiamo ricordare che la Moldavia ha una parte separata che è la Transnistria dove già ci sono un migliaio circa di soldati russi, quindi la situazione è già molto delicata di per sé e l'anno scorso è stato votato un referendum che è stato vinto con uno strettissimo margine a favore dell'Unione Europea come processo che non può essere reversibile. Queste sono le prime elezioni politiche dopo quel referendum e la vittoria presidenziale della Presidente Maia Sandu che è europeista, ma ci sono forti dubbi, - sottolinea Giovagnoli - forti interferenze estere chiaramente dal Cremlino: c'è stato proprio due giorni fa il discoprimento di uno di questi tentativi attraverso una giornalista che è riuscita ad infiltrarsi nelle reti digitali usate su Telegram e anche su altri canali ancora più privati e non possibili di essere penetrati, quindi la situazione è molto delicata e c'è in ballo il futuro della Moldavia ma anche del senso dell'Unione Europea, tant'è che molti commissari europei in queste ore si sono recati in Moldavia e ci sarà una dichiarazione della Presidente Moldava Sandu al Parlamento Europeo martedì prossimo, questo ha a significare di come un Paese così piccolo in realtà possa come altri decidere le sorti di questo Continente".



Focus anche sul voto estero, con importanti novità. "La Moldavia - aggiunge Gerardo Giovagnoli - è un Paese che ha una grandissima diaspora, circa il 33% del proprio elettorato vive all'estero, ecco perché è così importante anche quel voto, in particolare questa diaspora è per lo più in paesi dell'Unione Europea, qualcuno teme che ci sia anche un sovvertimento dei risultati per questa partecipazione ed è così importante che il Consiglio d'Europa ha deciso ed è stato accettato di avere un monitoraggio per la prima volta nella storia anche fuori dal paese".

Nel video l'intervista a Gerardo Giovagnoli, membro San Marino in delegazione pre-elettorale APCE.

