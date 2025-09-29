Moldavia, i filo-UE di Maia Sandu vincono elezioni con oltre 50% dei voti Risultati ufficiali, scrutinate oltre il 9.5% delle schede

Moldavia, i filo-UE di Maia Sandu vincono elezioni con oltre 50% dei voti.

Il partito filo-UE al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d'Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo.

