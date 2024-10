MOLDOVA Moldova: "Sì" all'Ue in vantaggio. Bruxelles: "Interferenze dalla Russia"

Moldova: "Sì" all'Ue in vantaggio. Bruxelles: "Interferenze dalla Russia".

In Moldavia il referendum per inserire l'obiettivo di aderire all'Unione Europea nella Costituzione: il "SI'" è in testa al 50,30%. Si deve ancora attendere il risultato definitivo, ma per gli osservatori la vittoria è certa. E arriva la denuncia di interferenze esterne. Bruxelles punta il dito contro la Russia parlando di "manipolazione delle informazioni" in vista del voto. "Continuiamo a supportare l'ambizione di accesso all'Ue della Moldavia", ribadiscono le istituzioni europee.

