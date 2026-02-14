Monaco: Rubio tende la mano agli europei, “il nostro destino è intrecciato al vostro” Il Segretario di Stato americano protagonista dei lavori odierni della Conferenza sulla sicurezza. Martedì, a Ginevra, colloqui trilaterali sul conflitto ucraino; si parla anche di un nuovo round negoziale sul dossier iraniano

Più o meno al completo, a Monaco, il parterre di leader di quello che - semplificando - viene definito “Occidente”. Concetto piuttosto nebuloso, in questa fase, visto il divario fra le due sponde dell'Atlantico, riconosciuto ieri dallo stesso Merz; nelle vesti di padrone di casa. Da von der Leyen, oggi, un appello ad un'Europa più indipendente: dalla Difesa all'energia. Salvo poi precisare come questo obiettivo sia funzionale a rendere più forte il legame con Washington. Come se nel Vecchio Continente si percepisse una sorta di horror vacui, dopo il cambio di approccio dell'Amministrazione Trump.

Fra gli interventi anche quello del Primo Ministro britannico Starmer, sulla necessità di “essere pronti a combattere”. Momento chiave della mattinata, però, lo speech del Segretario di Stato americano; una retorica, la sua, tipicamente neocon. “Quel muro infame che aveva diviso questa Nazione in due è crollato – ha detto -, e con esso un impero malvagio”. Un segno dei tempi l'ovazione che ha accompagnato queste parole. Secondo Rubio il trionfo nella Guerra Fredda avrebbe portato alla “pericolosa illusione” - ha detto – della “fine della storia” e di un “mondo senza confini”. Vogliamo che l'Europa sia forte – ha aggiunto -; e “un'alleanza rinvigorita”. “Il nostro destino è intrecciato al vostro”. Messaggi accolti con sollievo da una platea ancora smarrita dopo il terremoto geopolitico innescato dalla guerra russo-ucraina.

In conferenza stampa Rubio ha dichiarato di non sapere quanto Mosca sia seria nei negoziati. Poche ore prima Trump aveva invece assicurato come il Cremlino voglia un accordo, invitando piuttosto Zelensky – pure lui intervenuto a Monaco – a rompere lo stallo. Attesa allora per il nuovo round di colloqui trilaterali a Ginevra, martedì prossimo. Secondo la Reuters nello stesso giorno, e nella medesima location, vi sarà un ulteriore incontro fra delegazioni di Washington e Teheran – mediato da rappresentanti dell'Oman – sul programma nucleare iraniano. “Non vogliamo arricchimento”, ha tagliato corto il Presidente americano; non nascondendo inoltre di auspicare un cambio di regime nella Repubblica Islamica. Trattativa con la “pistola sul tavolo”, come si suol dire: in arrivo, nel quadrante mediorientale, una seconda portaerei statunitense.



