Morta la persona più vecchia degli Usa, aveva 115 anni

Una donna dell'Iowa, ritenuta la persona più vecchia degli Stati Uniti, è morta martedì scorso all'età di 115 anni. Lo scrive la Cnn, citando le pompe funebri Lampe and Powers di Lake City, Iowa, e il Gerontology Research Group, che ha certificato il record. Bessie Hendricks (nome da nubile Laurena) era nata nel 1907 e aveva fatto l'insegnante fino al 1930, anno in cui aveva sposato il marito Pauil Hendricks, morto nel 1995. La donna ha vissuto da sola fino all'età di 102 anni, quando si è trasferita in una casa di riposo. Dei suoi cinque figli, due sono morti prima di lei. Aveva 14 nipoti e 26 pronipoti.