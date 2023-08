RIMINI Mortale sulla superstrada a Cerasolo: perde la vita centauro 34enne [Fotogallery] Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è volato nella carreggiata opposta

Mortale sulla superstrada a Cerasolo: perde la vita centauro 34enne [Fotogallery].

Incidente mortale nella serata di ieri sulla Consolare per San Marino nel quale ha perso la vita Samuele Parma, di 34 anni. L'impatto attorno alle 22 all'altezza del ristorante "Al Coniglio". Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, il ragazzo, in sella alla sua moto, stava procedendo in direzione mare a velocità molto sostenuta quando ha perso il controllo del mezzo.

In seguito alla caduta il motociclista ha carambolato urtando contro i pali della carreggiata ed è stato proiettato nella carreggiata opposta. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 ma, nonostante i disperati tentativi di prestare soccorso, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la Polizia Stradale.



