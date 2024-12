Morte generale russo Kirillov, il Regno Unito: "Non piangeremo la sua morte"

È apparso in rete il video che ritrae il momento esatto dell'esplosione che ha ucciso il generale russo Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle forze del Cremlino, e un suo assistente. Nella registrazione, ripresa e rilanciata anche dal giornale online Ukrainska Pravda, si vedono i due uomini uscire da un palazzo quando è ancora buio: appena entrambi sono fuori dalla porta viene innescata la potente esplosione del monopattino che non lascia scampo ai due uomini. Kirillov è accusato di aver utilizzato armi chimiche proibite durante la guerra in Ucraina, nonché l'agente tossico irritante e soffocante cloropicrina.

Kiev rivendica la responsabilità dell'attacco: “Era un criminale di guerra e un obiettivo legittimo”. Mosca parla di “atto di terrorismo” e il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev promette "un'imminente vendetta". “Il Regno Unito non piangerà la morte di Kirillov”, afferma il portavoce del premier Starmer, secondo cui il generale 'ha imposto sofferenza e morte al popolo ucraino”.

Intanto le forze per le operazioni speciali (Sof) ucraine hanno ucciso 50 soldati nordcoreani e feriti altri 47 nella regione russa di Kursk. 20 i droni russi abbattuti nella notte nelle regioni di Poltava, Sumy e Cherkasy. Altri 10, afferma l'Aeronautica militare ucraina, non avrebbero raggiunto i loro obiettivi.