Morte Navalny: l'Occidente contro Mosca che dice "accuse inaccettabili".

Morto nella colonia artica dove scontava 19 anni il dissidente Alexei Navalny. Nel suo ultimo post del 14 febbraio diceva di essere stato messo in punizione per la quarta volta in due mesi. Secondo le autorità carcerarie un malore dopo la passeggiata, ma il mondo occidentale punta il dito contro il Cremlino. Biden dice di non essere sorpreso e allo stesso tempo di essere sconvolto: 'Putin è responsabile'. Mattarella: 'la detenzione di Navalny ricorda i tempi più bui, il suo coraggio resterà di richiamo per tutti'.

Ma Mosca respinge le accuse occidentali: inaccettabili. Zelensky contro lo zar: 'L'ha ucciso, dovrà dar conto dei suoi crimini'. Anche la Nato dice che Mosca deve rispondere alle domande su questa morte, e il Cremlino replica che l'Occidente ha le conclusioni già pronte. Il Governo britannico ha convocato i diplomatici russi.

Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani Ong-Info. Analoghe manifestazioni si sono svolte in Europa, davanti all' Ambasciata russa, e negli Stati Uniti.

