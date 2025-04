LUTTO Morte Papa Francesco, il mondo si ferma Sarebbe stata un'emorragia cerebrale la causa della morte del Papa e non sarebbe direttamente correlato alle patologie respiratorie pregresse.

Bergoglio, argentino di Buenos Aires, aveva 88 anni ed era stato eletto Papa, dopo la rinuncia al Pontificato di Benedetto XVI, dodici anni fa, il 13 marzo del 2013. A marzo il peggioramento delle sue condizioni di salute per una polmonite bilaterale e i 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, che si erano conclusi domenica 23 marzo. Poi la ripresa graduale dell'attività fino a ieri, il giorno di Pasqua, quando Francesco ha fatto il giro di Piazza San Pietro in Papamobile per l'ultimo bagno di folla, ha presenziato alla benedizione urbi et orbi e ha anche incontrato per un breve saluto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance.

Sarebbe stata un'emorragia cerebrale la causa della morte del Papa e non sarebbe direttamente correlato alle patologie respiratorie pregresse. Entro 9 giorni il funerale, in un mese l'apertura del conclave per eleggere il successore, dopo le congregazioni generali. Questa sera alle 20, il cardinale Farrell presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara. Incredulità e dolore tra i fedeli in piazza San Pietro.

Intanto tutto il mondo si ferma; lo piangono i leader nei cinque Continenti. “L'eredità di Francesco guiderà a un mondo più giusto”, afferma la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Il “Papa del popolo” scrive la presidente del Parlamento europeo Metsola. Dolore anche dal presidente francese Macron, del cancelliere tedesco Merz, della presidente del Consiglio Meloni: “Ci lascia un grande uomo”. “Avverto un grave vuoto personale con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato” afferma il presidente della Repubblica Mattarella. “Papa Francesco una persona straordinaria” dichiara il presidente russo Vladimir Putin. Il leader di Kiev Zelensky: “Francesco pregò per l'Ucraina, memoria eterna”.

