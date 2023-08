Morte Prigozhin: Paesi europei invitano alla cautela. Media Russia: necessario Dna per riconoscere corpi

Tra i Paesi occidentali c'è chi invita alla cautela in merito alla morte di Prigozhin, dopo lo schianto tra Mosca e San Pietroburgo del jet nel quale stava viaggiando, almeno secondo la lista del passeggeri. La Francia esprime dubbi sulle “condizioni dell'incidente aereo”. Dalla Germania l'esortazione a non trarre conclusioni affrettate.

Tornando ai fatti: se in un primo momento si era parlato di otto corpi ritrovati rispetto alle 10 persone a bordo, più di recente un sito di informazione di San Pietroburgo ha riferito di 10 cadaveri per il cui riconoscimento sarà necessario il test del DNA. Le notizie si susseguono e, ora dopo ora, si aggiungono nuovi dettagli. Ritrovato, pare, il telefono cellulare di Prigozhin vicino a una delle vittime, secondo una fonte della stessa Wagner. Sostenitori del leader militare hanno allestito un memoriale a San Pietroburgo.

Nelle scorse ore il presidente Usa Biden ha puntato il dito contro il Cremlino. “Non c'è molto di quello che accade in Russia in cui non ci sia dietro Putin”, ha affermato Biden. Secondo una delle ipotesi sul tavolo, a due mesi dal tentato golpe in Russia, Putin avrebbe eliminato Prigogzhin inviando, allo stesso tempo, un messaggio alle élite di Mosca in vista delle elezioni del 2024. Per un esperto di intelligence Usa, è probabile che il Cremlino voglia assumere il controllo della Wagner. Intanto, sul piano militare, torna caldo il fronte della Crimea, con l'Ucraina che sarebbe riuscita a piantare la sua bandiera nella penisola, nel territorio occupato, dopo un'operazione notturna della Marina.

