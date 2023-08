Morte Prigozhin, stampa russa: "Riconoscere il corpo tramite Dna". Putin: "Ha commesso errori" Il Presidente russo è intervenuto in giornata rompendo il silenzio delle ultime ore

Nonostante la vicenda presenti diversi aspetti ancora da chiarire, sembra sempre più certa la morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin a bordo del jet precipitato tra Mosca e San Pietroburgo. Conferme dirette o indirette arrivano sia da fonti russe che statunitensi.

I media russi rendono noto che il corpo sarebbe stato ritrovato. La conferma, però, potrà arrivare solo con il test del Dna. I cadaveri sono infatti carbonizzati, sempre secondo la stampa russa. A uno di essi manca una falange di un dito della mano, proprio come al leader militare. Il suo cellulare, poi, sarebbe stato trovato vicino a una delle vittime.

Divergenti le ricostruzioni dei media Usa. La Reuters, citando due dirigenti americani sotto anonimato, avanza lo scenario del missile terra-aria partito dalla Russia contro il jet. Il Wall Street Journal, invece, della possibilità di una bomba o un'altra forma di sabotaggio: in questo caso le fonti sarebbero funzionari dell'amministrazione statunitense. Una delle principali ipotesi è che, a due mesi dal tentato golpe in Russia, Putin avrebbe eliminato Prigozhin inviando, allo stesso tempo, un messaggio alle élite di Mosca in vista delle elezioni del 2024.

"Era un uomo dal destino difficile ma di talento", ha affermato Putin in giornata, rompendo il silenzio delle ultime ore ed esprimendo condoglianze per i morti nello schianto. "L'inchiesta sarà esaustiva", ha garantito aggiungendo che Prigozhin ha commesso "alcuni seri errori nella sua vita, ma ha anche raggiunto i necessari risultati, per se stesso e, quando gliel'ho chiesto, per la causa comune". Intanto, nel giorno delle celebrazioni per l'indipendenza dell'Ucraina, Kiev riesce a piantare la sua bandiera in Crimea, dopo un'operazione notturna della Marina.

