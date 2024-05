Morte Raisi: cinque giorni di lutto nazionale, Governo continuerà a operare

L'Iran si ferma per la morte del suo presidente Ebrahim Raisi. Annunciati cinque giorni di lutto nazionale. Nelle scorse ora la conferma del decesso: Raisi era a bordo di un elicottero precipitato. Morti anche gli altri passeggeri tra i quali il Ministro degli Esteri.

Mentre la notizia viene accolta dalla comunità internazionale, il Governo del Paese esplicita che continuerà ad operare “senza interruzioni”. La politica estera sarà affidata alla guida suprema, Ali Khamenei, che ha accolto “con profondo dolore” la morte di Raisi, definendolo una persona “onorevole” e “al servizio del popolo e dell'Islam”. Teheran ribadisce l'impegno contro le sanzioni e il sostegno al popolo palestinese.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da diversi Stati, in primi dagli alleati Russia e Cina. “Un vero amico” di Mosca, lo ha definito Putin. Xi Jinping ha parlato di una “grave perdita per la sua gente”. Condoglianze anche dall'Unione europea e dall'Italia, con i messaggi del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni. Proprio la presidente del Consiglio, in un'intervista, ha spiegato che la tesi dell'incidente resta la più accreditata.