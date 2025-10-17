Morto a 74 anni Ace Frehley, fondatore del gruppo rock dei Kiss

Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore del leggendario gruppo rock dei Kiss è morto a 74 anni. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportano media americani, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un'emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio. È stata la celebre rivista Rolling Stone a riferire che è morto nel New Jersey.

"Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questo mondo", si legge in una dichiarazione rilasciata dalla famiglia ai media nazionali.





