Morto a 74 anni Ace Frehley, fondatore del gruppo rock dei Kiss.

Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore del leggendario gruppo rock dei Kiss è morto a 74 anni. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportano media americani, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un'emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio. È stata la celebre rivista Rolling Stone a riferire che è morto nel New Jersey.

"Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questo mondo", si legge in una dichiarazione rilasciata dalla famiglia ai media nazionali.







We are devastated by the passing of Ace Frehley. He was an essential and irreplaceable rock soldier during some of the most formative foundational chapters of the band and its history. He is and will always be a part of KISS's legacy. Our thoughts are with Jeanette, Monique and… pic.twitter.com/y19anvZXbz

