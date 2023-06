Morto Romita, uno dei più importanti disegnatori di Spider-Man

Il suo non fu né il primo né l'unico Spider-Man ma di certo fu il più dinamico, il più espressivo e realistico e il pubblico di Marvel lo capì subito e lo adorò. Il mondo del fumetto piange oggi John Romita Sr., tra i più importanti disegnatori mondiali, morto a 93 anni. Nato nel 1930 a New York ma di origini siciliane fin da subito si appassionò al disegno e dopo anni di studio (tra i suoi miti c'era Jack Kirby che all'epoca disegnava Capitan America) e collaborazioni varie arrivò prima a Timely Comics e poi National/DC Comics. Quando nel 1966 Steve Ditko lasciò la Marvel, Romita divenne il nuovo disegnatore di The Amazing Spider-Man, di Peter Parker e anche dei personaggi femminili della serie che rese indimenticabili. È stato anche uno dei creatori del Punitore, il più violento degli eroi Marvel e ha lavorato anche su Daredevil, Iron Man, Captain America e X-Men. Tantissimi i riconoscimenti ricevuti tra cui l'ingresso nella Eisner Comic Book Hall of Fame nel 2002. Nel 1991 venne anche a Lucca Comics. Ha ispirato moltissimi giovani e anche il figlio John Romita jr che è diventato a sua volta un apprezzato disegnatore.