Morto Stephen Sondheim: leggendario compositore di Broadway.

E' morto all'età di 91 anni Stephen Sondheim, leggendario compositore di Broadway autore di musical come West Side Story. Paroliere, drammaturgo statunitense. Sondheim viene considerato uno dei più importanti autori nel panorama del teatro musicale del ventesimo secolo, soprattutto per il suo ruolo nello sviluppo del genere del musical moderno. Ha scritto anche colonne sonore originali per film come Dick Tracy, nel '90, che gli valse l'Oscar per la migliore canzone nel 1991.

