Mosca, a breve consegna del dossier per l'ok Oms a Sputnik

I documenti necessari per continuare il processo di approvazione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) saranno presentati entro sette o dieci giorni. Lo ha detto il ministro della salute russo Mikhail Murashko. "Era necessario preparare un certo pacchetto di documenti coerenti con certe regole. I documenti sono stati completamente preparati e tutte le differenze sono state risolte. Quindi gli impianti di produzione e la società di registrazione devono presentare l'intero pacchetto di documenti entro una settimana o una settimana e mezza, e l'ulteriore processo inizierà", ha detto Murashko in una sessione plenaria del Forum Biotechmed. Lo riporta Interfax.

"Non ci sono state lamentele sul prodotto. Tuttavia, ci sono state domande sull'insieme dei documenti. Il dossier viene infatti creato per ogni prodotto farmaceutico che subisce una valutazione da parte degli esperti che poi forniscono una conclusione", ha detto il ministro al forum BioTechMed, aggiungendo che i documenti necessari per la certificazione sono stati completati.