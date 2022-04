UCRAINA Mosca accende la guerra del gas. L'UE verso un nuovo pacchetto di sanzioni

L'Unione europea prepara un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, da varare in settimana che includerà anche lo stop, graduale, al petrolio russo. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al Consiglio europeo, ha già espresso il sì dell'Italia a nuove sanzioni, incoraggiando il dialogo piuttosto che le prove di forza tra le grandi potenze, e "una pace stile Helsinki, non Yalta". Poi l'appello a Mosca, affinchè "si fermi" perchè sta agendo "fuori dalle regole". Draghi Il 10 maggio da Biden: il premier conferma gli aiuti all'Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno ricevuto "informazioni credibili" secondo cui una unità militare russa avrebbe giustiziato ucraini che volevano arrendersi vicino a Donetsk. Lo ha dichiarato all'Onu l'ambasciatrice generale per la giustizia penale, Beth Van Schaack. Gli Usa hanno anche ricevuto rapporti che documentano "esecuzioni di persone alle quali erano state legate le mani, torture e violenze sessuali contro donne e ragazze", tali da far ravvisare "abusi sistematici". Intanto Kiev chiede agli Usa altre armi, in particolare droni d'attacco e munizioni, richiesta che attende l'ok di Biden, il quale ha annunciato un discorso per questo pomeriggio e ha chiesto al Congresso fondi per l'Ucraina per 5 mesi.

Mosca accende la guerra del gas. Dopo lo stop per Polonia e Bulgaria, il presidente della Duma chiede di chiudere i rubinetti a tutti 'i Paesi ostili'. 'Vienna paga in rubli', fa sapere il Cremlino, ma il cancelliere austriaco in un tweet accusa la propaganda russa dopo la notizia della Tass. In Italia flussi regolari dalla Russia, ma il governo è al lavoro per diversificare le fonti di approvvigionamento. I prossimi pagamenti a Mosca previsti a metà maggio. Allarme da Berlino: 'Con l'embargo dell'energia Germania in recessione'.

