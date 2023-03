Mosca accusa Berlino: "Coinvolta direttamente nella guerra"

"L'invasione dell'Ucraina ha causato una delle peggiori crisi umanitarie ed emergenze dei diritti umani della recente storia europea”. Così Amnesty International, che nel suo ultimo rapporto evidenzia i doppi standard dell'Occidente, concentrato sull'Ucraina ma in silenzio sulle violazioni in Arabia Saudita, Egitto, Israele. E definisce “vergognosa” la risposta a conflitti in Etiopia e Myanmar. "Gli Usa – aggiunge Amnesty - hanno condannato violazioni dei diritti umani russe", ma "le loro politiche razziste hanno causato l'espulsione di oltre 25.000 persone fuggite da Haiti". Quanto all'Ue, "molti degli stati che hanno aperto le frontiere agli ucraini hanno chiuso le porte a chi fuggiva da guerra e repressione in Siria, Afghanistan e Libia". Parole che rischiano di perdersi nel flusso di notizie dal campo di battaglia.

Una, in particolare, sta facendo inorridire il mondo: il rapimento da parte delle forze russe di circa 4.500 bambini ucraini. Numeri diffusi da Kiev, che sta raccogliendo prove da sottoporre alla Corte penale internazionale; una settimana fa l'AJA ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Putin proprio per deportazione illegale di minori.

Intanto salgono i timori di un'escalation. Le armi nucleari tattiche russe sul territorio bielorusso – afferma Minsk - sono in risposta alla crescente aggressività dei paesi Nato. L'UE, da parte sua, minaccia nuove sanzioni. Mentre sulla fornitura di carri armati Leopard a Kiev, “la Germania - accusa il Cremlino - svolge un ruolo attivo nel "pompare armi all'Ucraina" e ciò "aumenta il suo coinvolgimento diretto e indiretto nel conflitto". Cresce la tensione: Mosca annuncia di aver effettuato 'con successo' un test di missili antinave nel Mar del Giappone. Una simulazione con il Moskit: vettore supersonico con capacità di testata convenzionale e nucleare. Putin mostra i muscoli, e lo fa all'indomani dell'allarmante ammonimento del segretario del Consiglio di sicurezza: “Abbiamo armi – ha avvertito - che possono distruggere qualsiasi nemico, Stati Uniti compresi”.