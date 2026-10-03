Mosca ai diplomatici: "Lasciate Kiev". Accordo multimiliardario con gli USA per fermare la guerra

È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la temporanea sospensione dei collegamenti. L'arrivo segue i drammatici eventi di mercoledì scorso a bordo del volo FlyDubai sulla tratta Dubai-Tel Aviv, dove si è sfiorata una catastrofe nei cieli.

Procede l'inchiesta ufficiale: il procuratore generale emiratino, ha confermato che il copilota stava pianificando un "atto terroristico". L'uomo, identificato come il ventinovenne omanita Hamam al-Hammami, avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, nel tentativo di prendere il controllo del velivolo. Il comandante ferito è comunque riuscito ad aprire la porta della cabina, e ciò ha permesso ad alcuni passeggeri di intervenire, mentre un secondo equipaggio a bordo ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita.

Le autorità emiratine sono al lavoro per stabilire i precisi legami con la matrice terroristica.

Intanto, si intensifica l'offensiva russa sulla capitale ucraina. Nella notte, le forze di Mosca hanno colpito il Ponte Nord di Kiev, una delle arterie infrastrutturali più importanti della città, a soli due giorni dal bombardamento che aveva preso di mira il Ponte Sud. E poi, un massiccio attacco di droni russi sulla vicina città di Hostomel. I bombardamenti hanno centrato diversi magazzini industriali.

Mosca lancia un nuovo avvertimento ufficiale a diplomatici e cittadini stranieri, invitandoli a lasciare Kiev.

Secondo una fonte ANSA, l'Ucraina potrebbe necessitare nel 2027 di un finanziamento extra fino a 70 miliardi di euro per continuare a resistere all'invasione, una cifra che si andrebbe ad aggiungere ai 45 miliardi già previsti dal prestito dell'Unione Europea. Al momento sono in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev.

Intanto, un'inchiesta del New York Times rivela che i colloqui delle ultime settimane tra la Russia e l'amministrazione di Donald Trump per porre fine alla guerra hanno messo sul tavolo un accordo petrolifero multimiliardario. L'operazione, proposta direttamente da Vladimir Putin e subordinata all'approvazione di Washington e del Cremlino, riguarda la vendita degli asset internazionali della compagnia russa Lukoil, stimati intorno ai 20 miliardi di dollari. L'intesa avvantaggerebbe aziende mediorientali legate ai negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner.

Alta tensione anche nei Paesi Baltici, dopo che un drone ha violato lo spazio aereo della Lituania. Le autorità hanno attivato le procedure di emergenza nazionale, invitando la popolazione della parte orientale del Paese a individuare immediatamente i rifugi antiaerei più vicini. Le Forze armate lituane chiedono ai cittadini di mantenere la massima distanza da qualsiasi oggetto sospetto, e di rimanere al sicuro in attesa del cessato allarme per possibile incursione aerea.







