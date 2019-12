Mosca: "attacco terroristico" nei pressi della Lubianka; 3 morti

A poche ore dalla conclusione della tradizionale conferenza stampa di fine anno di Putin, grave episodio di violenza nel centro di Mosca, nei pressi della centrale dei servizi di sicurezza russi. Un uomo, ancora non identificato, avrebbe aperto il fuoco, uccidendo 3 persone – tra le quali un vigile urbano in servizio di fronte all'entrata della “Lubianka” -, e ferendo gravemente due agenti dell'Intelligence. L'assalitore sarebbe già stato “neutralizzato”. Le Autorità parlano esplicitamente di “attacco terroristico”.



BREAKING: Heavy gunfire erupts near FSB building in central Moscow; reports of fatalities pic.twitter.com/nXWkTc7nZm