GUERRA Mosca: "Basta armi a Kiev, serve soluzione negoziale" Bombardata nella notte la città di Svatovo

"Dobbiamo pensare oggi non a pompare Kiev con armi aggiuntive, ma a come trovare una soluzione negoziale. È impossibile risolvere completamente il problema sul campo di battaglia": lo ha affermato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov aggiungendo che un miglioramento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti non è all'orizzonte. Intanto la Thailandia si dice pronta ad ospitare colloqui Russia-Ucraina.

Secondo Mosca, l'esercito ucraino ha bombardato nella notte la città di Svatovo, nell'autoproclamata Repubblica di Lugansk. Il capo del comando strategico Usa, che sovrintende al programma di armi nucleari degli Stati Uniti, avverte che la Cina sta sviluppando armi atomiche molto velocemente definendo la questione un "problema a breve termine".

