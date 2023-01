GUERRA Mosca: Continueremo a sviluppare armi nucleari Nikolai Patrushev: il conflitto in Ucraina è scontro tra Nato e Russia

La Russia continuerà a sviluppare armi nucleari per garantire la sovranità del Paese: lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa Sergei Shoigu, citato dalla Tass. "Continueremo a sviluppare la triade nucleare e a mantenerla pronta al combattimento, poiché lo scudo nucleare è stato e rimane il principale garante della sovranità e dell'integrità territoriale del nostro Stato", ha dichiarato Shoigu. "Aumenteremo anche le capacità di combattimento delle forze aerospaziali, sia in termini di lavoro dei caccia e dei bombardieri nelle aree dove sono in funzione i moderni sistemi di difesa aerea, sia per il miglioramento dei droni".

"Gli eventi in Ucraina non sono uno scontro tra Mosca e Kiev, questo è uno scontro militare tra la Nato, e soprattutto Stati Uniti e Inghilterra, e la Russia. Temendo il contatto diretto, gli istruttori della Nato stanno portando i ragazzi ucraini a morte certa. Con l'aiuto di un'operazione militare speciale, la Russia sta liberando le sue regioni dall'occupazione e deve porre fine al sanguinoso esperimento dell'Occidente per distruggere il fraterno popolo ucraino". Lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev, fedelissimo di Vladimir Putin, in un'intervista al giornale russo Argumenty i Fakty.

