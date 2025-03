GUERRA IN UCRAINA Mosca dice no alla tregua: “Vogliamo una pace duratura” In programma incontro tra Putin e l'inviato USA Witkoff. Putin ha fatto una dichiarazione "molto promettente", ma "non completa" secondo Trump

Arriva lo stop del Cremlino al possibile cessate il fuoco in Ucraina negoziato con gli Stati Uniti: “Servirebbe a loro per riprendere il fiato – afferma il consigliere di Putin per la politica estera - mentre noi vogliamo una pace duratura”.

Una tregua in Ucraina "dovrebbe essere tale da portare ad una pace a lungo termine e affrontare le cause di fondo del conflitto", sostiene il leader del Cremlino. In programma in serata un incontro a porte chiuse con l'inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff. Putin ha fatto una dichiarazione "molto promettente", ma "non completa" secondo Trump che precisa: sarebbe un momento molto deludente per il mondo se la Russia rifiutasse un piano di pace.

Dalla Russia netta presa di posizione anche sul possibile dispiegamento di pacekeeper europei: “È inaccettabile – afferma la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova - perché significherebbe il coinvolgimento di questi paesi in un conflitto fisico diretto con la Russia”. Intanto le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di otto località vicino alla regione russa di Kursk, dove le forze di Mosca hanno compiuto notevoli progressi negli ultimi giorni, respingendo le truppe di Kiev verso il confine.

