Mosca domani annette regioni ucraine Ue ribadisce, 'non accetteremo mai l'annessione russa'

"Domani alle 15.00 (le 14 in Italia) nel Gran Palazzo del Cremlino, nella Sala di San Giorgio, si terrà una cerimonia per firmare gli accordi sull'ingresso di tutti e 4 i nuovi territori ucraini in cui si è tenuto il referendum nella Federazione Russa. In questo evento ci sarà un corposo discorso del presidente Vladimir Putin", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ha poi affermato: "Gli incidenti ai gasdotti Nord Stream sembrano "un atto terroristico, probabilmente di un paese straniero". Peskov ha anche commentato le notizie di stampa che parlavano della presenza di truppe russe nell'area degli incidenti: 'Sono notizie distorte, sono state viste molte più truppe della Nato nell'area".

"Non accettiamo i referendum farsa e non accetteremo mai nessuna annessione dei territori ucraini occupati". Lo ha ribadito la portavoce della Commissione Ue Dana Spinant in seguito all'annuncio di Mosca dell'annessione, domani, dei territori occupati del Donbass.



