Mosca: "export prodotti agricoli russi o stop a accordo grano"

Il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko dichiara che l'accordo mediato dalla Turchia per sbloccare le esportazioni di grano ucraino sul Mar Nero potrebbe venir meno "se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi". Lo riporta Interfax. Rudenko afferma che le spedizioni di grano dall'Ucraina inizieranno presto e spera che l'accordo resti valido. Intanto, dopo 62 anni di operazioni nel Paese, Tetra Pak lascia la Russia e vende la produzione a un rivenditore locale. In Ucraina, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha nominato Andriy Kostin, un legislatore del suo stesso partito, prossimo procuratore generale del Paese. Intanto Podoliak, consigliere di Zelensky, rivendica su twitter l'attacco al ponte principale di Kherson e invita i russi ad abbandonare la città occupata sulla quale gli ucraini hanno lanciato una controffensiva. I combattimenti non si placano. Sei persone sono rimaste ferite in un attacco russo con missili S-300 a Kharkiv questa mattina. Nella notte del 26 luglio, le truppe russe hanno bombardato un'area vicino al centro di Kharkiv dicono sempre gli ucraini.

Intanto Gascade, il gestore tedesco dei due punti di arrivo a Lubmin del gasdotto Nord Stream 1, ha annunciato che i rifornimenti di gas attraverso Nordstream sono scesi al 20% a causa della chiusura di un'altra turbina.Non si allenta la corsa dei prezzi delle materie prime mentre prosegue la guerra in Ucraina. I timori di ulteriori tagli delle forniture della Russia hanno provocato l’impennata del prezzo del gas che ha raggiunto ad Amsterdam i 225 euro al megawattora (+12%), per poi ripiegare a 201 euro (+0,5%).