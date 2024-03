Mosca: funerali blindati per Navalny. Oltre 2mila persone al grido "la Russia sarà libera"

Si sono svolti a Mosca i funerali dell'oppositore russo Alexey Navalny, blindati dalla presenza massiccia delle forze di sicurezza in assetto antisommossa. L'accesso alla chiesa è stato consentito solo ai familiari ed a un ristretto gruppo di persone. Esclusi anche i diplomatici stranieri, ma più di duemila persone sono accorse ed hanno applaudito e lanciato fiori sul il feretro, scandendo il nome di Navalny e gridando slogan: 'La Russia sarà libera!', 'Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura'. Assente la vedova Yulia che ha pubblicato un messaggio d'addio su X: 'Cercherò di renderti felice per me e orgoglioso di me. Ti amo'.

Nessun commento del Cremlino. Per il ministro degli esteri britannico Cameron: Putin 'ha cercato di mettere a tacere' l'opposizione, ma 'il mondo guarda'.

