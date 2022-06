UCRAINA Mosca, in raid a Kiev distrutti blindati forniti dall'Europa Zelnsky, a Severodonetsk 'situazione estremamente difficile'

Mosca, in raid a Kiev distrutti blindati forniti dall'Europa.

Il Papa, al Regina Coeli parlando del conflitto in Ucraina, ha lanciato un appello ai responsabili delle nazioni: "non portate l'umanità alla rovina", "si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco". Francesco ha chiesto che "si ascolti il grido disperato della gente che soffre, lo vediamo sui media tutti i giorni. Si abbia il rispetto della vita umana, si fermi la macabra distruzione di città e di villaggi dappertutto. Continuiamo per favore a pregare, a impegnarci per la pace senza stancarci".

"Destino dell'uomo e dell'ambiente non sono mai stati così strettamente connessi. La scellerata guerra che sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegni per contrastare il cambiamento climatico ed evitare così, le ulteriori crisi umanitarie conseguenti". Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente che "suona più che mai come severo richiamo all'assunzione condivisa di un impegno comune alla pace e alla cooperazione internazionale".

Le forze armate russe hanno distrutto blindati forniti dai Paesi dell'Europa orientale all'Ucraina nel corso di raid aerei che hanno colpito oggi la periferia di Kiev. Lo ha reso noto Mosca. "Missili ad alta precisione a lungo raggio lanciati dalle forze aerospaziali russe contro la periferia di Kiev hanno distrutto i carri armati T-72 forniti dai paesi dell'Europa orientale e altri veicoli corazzati che erano negli hangar", ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, riporta la Tass. I missili russi che questa mattina hanno colpito la capitale ucraina Kiev sono stati lanciati da un bombardiere strategico Tu-95 che sorvolava il Mar Caspio: lo ha reso noto l'Aviazione ucraina, riporta l'agenzia Ukrinform. Uno dei missili è stato abbattuto dalle forze ucraine.

Si combatte ancora a Severodonetsk, in Ucraina orientale, dove la situazione "rimane estremamente difficile" per le forze di Kiev di fronte ad un massiccio schieramento di truppe russe, ha detto il presidente Zelensky in un video diffuso nella notte, deplorando "i raid aerei, l'artiglieria e i costanti lanci di missili". Ma le forze russe hanno perso terreno a Severodonetsk afferma il governatore regionale annunciando che le truppe ucraine hanno fatto prigionieri 8 soldati russi. Esplosioni hanno colpito Kiev all'alba, riferisce il sindaco.

