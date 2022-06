Mosca: 'L'Ucraina che conoscevamo non c'è più'. Nuovi tagli delle forniture di gas

"L'Ucraina che conoscevamo, all'interno di quei confini, non c'è più. E non lo sarà più. Questo è ovvio. Quei confini non ci sono più". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un'intervista a Sky News Arabia. Proseguono intanto gli attacchi russi nella regione di Lugansk.

Nuovi tagli delle forniture di gas da Gazprom all'Europa, -50% all'Eni. La Francia non ne riceve più via gasdotto. L'Ue assicura: "Nessun rischio immediato sugli approvvigionamenti". L'Italia valuta lo stato d'allarme, il punto al ministero a metà della prossima settimana. Per ora l'offerta supera la domanda e l'import dall'Algeria ha doppiato quello dalla Russia, ma vola il prezzo di gas e benzina. Il gasolio oltre i due euro. Putin attacca Usa e Ue: "L'era dell'ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo da parte degli Usa", ha detto al Forum di San Pietroburgo. "Le sanzioni contro la Russia sono folli e sconsiderate, ma non hanno funzionato".