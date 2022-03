GUERRA UCRAINA Mosca minaccia l'Italia sulle sanzioni che replica: "Fermate la brutale aggressione"

È una guerra che si continua combatte su due fronti: da una parte gli scontri diretti sul campo, dall'altra le schermaglie diplomatiche sempre più accese. L'ultima il botta e risposta tra Mosca e Roma sulle sanzioni. Il direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo Alexei Paramonov afferma che “se trovasse seguaci anche in Italia, la logica della guerra finanziaria ed economica totale alla Russia provocherebbe conseguenze irreversibili”. Chiede quindi a Roma e alle altre capitali europee di ricordare gli interessi con la Russia. Nel mirino anche il ministro della Difesa Guerini: “Ci chiese aiuto per il Covid e ora è tra i falchi anti-russi”. “Non diamo peso alla propaganda – risponde Guerini – e incoraggiamo ogni passo politico e diplomatico che metta fine alle sofferenze del popolo ucraino”. Zelensky intanto continua a chiede un incontro a Putin per parlare di pace, ma il Cremlino prima vuole un testo su cui discutere come condizione essenziale per il vertice. Nella regione di Kiev, dove proseguono gli scontri, un colpo di mortaio contro il villaggio di Makariv ha ucciso sette persone e ferito altre cinque.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: