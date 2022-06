UCRAINA Mosca non esclude incontro Putin Zelensky Irritazione del Cremlino per i nuovi missili che gli Usa forniranno a Kiev: "Stanno deliberatamente gettando benzina sul fuoco"

Mentre a Sevierodonetsk, città chiave del Luhansk, nel Donbass, la Russia continua a conquistare terreno, Mosca apre ad un incontro diretto con Zelensky. Nessuno lo esclude, ha precisato il Cremlino ma dovrebbe essere finalizzato qualche documento. Intanto la Russia valuta "in modo estremamente negativo" il nuovo pacchetto di sostegno militare degli Usa all'Ucraina: lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Serghiei Ryabkov, all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. "Riteniamo che gli Stati Uniti stiano deliberatamente e in modo mirato gettando altra benzina sul fuoco": ha aggiunto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'annuncio da parte del presidente americano Joe Biden sul fatto che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Nel frattempo non sono stati raggiunti accordi specifici sulla controversa questione dell'esportazione di grano dai porti del Mar Nero. A dichiararlo sempre Dmitry Peskov che ha anche aggiunto come tutti i capi di Stato e di governo, con cui si sono svolti i colloqui di recente, e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno ricevuto da Putin spiegazioni dettagliate sul fatto che la Russia non ostacola il passaggio delle navi cariche di grano.

