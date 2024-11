Mosca, Putin aperto a negoziati non al congelamento guerra

Vladimir Putin sarebbe disponibile a discutere un cessate il fuoco in Ucraina con Donald Trump, pur rifiutando concessioni territoriali significative e chiedendo a Kiev di rinunciare all'adesione alla Nato. È quanto riportato da Reuters, che cita cinque attuali ed ex funzionari russi. Secondo le fonti, il Cremlino potrebbe accettare di congelare il conflitto lungo le attuali linee del fronte, con margini di trattativa sulla spartizione delle regioni orientali di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, occupate parzialmente dalla Russia.

Nel frattempo, la Cina interviene sulla recente decisione di Putin di abbassare la soglia per l’uso di armi nucleari, esortando alla “calma” e alla “moderazione”. "Tutte le parti dovrebbero collaborare attraverso il dialogo per allentare le tensioni e ridurre i rischi strategici", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.

L’amministrazione americana uscente di Joe Biden, invece, è accusata dal Cremlino di voler prolungare il conflitto. "Stanno facendo di tutto per continuare la guerra", ha dichiarato Dmitry Peskov, in risposta al recente annuncio di Washington sulla fornitura di mine antiuomo a Kiev.

Tuttavia, Peskov ha precisato che nessuno scenario di congelamento del conflitto sarebbe accettabile per Mosca: "Per noi è fondamentale raggiungere i nostri obiettivi, ben noti a tutti", ha affermato, confermando che qualsiasi negoziato sarà subordinato agli interessi strategici russi.