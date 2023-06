GUERRA IN UCRAINA Mosca: "Respinta offensiva su larga scala di Kiev" Violenta battaglia nel Donetsk

'Kiev ha lanciato un'offensiva su larga scala nel Donetsk, ma la Russia l'ha respinta': a dirlo è il ministro della difesa russo, che ha pubblicato quello che ha detto essere un video della battaglia, che mostra i veicoli corazzati ucraini sotto il fuoco dell'artiglieria russa. "L'obiettivo del nemico era quello di sfondare la nostra difesa in quella che considerava l'area più vulnerabile del fronte", scrive il ministero della Difesa russo su Telegram. "Il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi e non ha avuto successo - prosegue il comunicato -. Grazie alle azioni abili e competenti del raggruppamento di truppe "Est", le perdite delle Forze armate ucraine ammontano a più di 250 persone, 16 carri armati, tre veicoli da combattimento di fanteria, 21 veicoli corazzati da combattimento". "Il comandante del gruppo combinato di truppe, il generale d'armata Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa, si trovava in uno dei posti di controllo avanzati in questa zona durante questo periodo", ha aggiunto Mosca.

