USA Mosca smentisce: la telefonata tra Trump e Putin non c'è mai stata Il Tycoon pensa inoltre di uscire dall'accordo di Parigi sul clima. Sul fronte interno nominato il falco Homan all'immigrazione

Mosca smentisce: la telefonata tra Trump e Putin non c'è mai stata.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito che vi sia stata una telefonata tra Vladimir Putin e il presidente eletto americano Donald Trump. "Non c'è stata alcuna conversazione, è pura fiction", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Tass, in merito alle indiscrezioni pubblicate dal Washington Post.



Il giornale aveva infatti parlato di una prima telefonata tra i due lo scorso giovedì. Durante la conversazione, Trump avrebbe suggerito a Putin di evitare un’escalation della guerra in Ucraina, manifestando interesse a discutere una “rapida risoluzione” del conflitto. Il Cremlino ha commentato positivamente i “segnali” emersi dalla telefonata.

'Avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi', resta invece la linea dichiarata da Mosca. I servizi russi, intanto, ritengono che il dipartimento di Stato americano stia lavorando 'per rimuovere l'arrogante Zelensky'. Lo ha affermato il Svr in una dichiarazione citata dalla Tass.



Sul fronte interno, Trump ha annunciato la nomina di Tom Homan, noto per la sua linea dura, alla guida dell'agenzia Ice, responsabile del controllo delle frontiere e dell'immigrazione. Trump sembra inoltre voler bypassare il Senato per nominare membri della sua amministrazione, imponendo un ultimatum al futuro leader repubblicano.

Oggi, inoltre, si apre la Cop29 sul clima in Azerbaigian, mentre il Wall Street Journal riporta l’intenzione di Trump di firmare un ordine esecutivo per far uscire gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima, una delle sue prime azioni da presidente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: