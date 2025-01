FRANCIA Muore a 96 anni Jean Marie Le Pen, leader dell'estrema destra francese 'Ha giocato un ruolo nella vita pubblica della Francia che ora sarà sottoposto al giudizio della storia', il commento dell'Eliseo.

È morto a 96 anni Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National, per mezzo secolo leader dell'estrema destra francese. L'annuncio della famiglia alla Afp, che lo descrive come 'eterno provocatore e pioniere dell'estrema destra europea', 'tribuno senza pari, ossessionato dall'immigrazione e dagli ebrei, patriarca ostacolato dai suoi', evidenziando come abbia 'fatto uscire l'estrema destra francese dalla sua marginalità in una carriera politica che ha segnato la Quinta Repubblica'. Jean-Marie Le Pen era il padre di Marine, attuale capo del Rassemblement National e probabile candidata all'Eliseo anche alle prossime elezioni del 2027. 'Ha giocato un ruolo nella vita pubblica della Francia che ora sarà sottoposto al giudizio della storia', il commento dell'Eliseo.

