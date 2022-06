BROWSER "Muore" Internet Explorer

"Muore" Internet Explorer.

Internet Explorer, il browser conosciuto come il più lento e obsoleto, che ha fatto spazientire i più pazienti e ha creato attorno a sé un gran numero di meme, sparisce per sempre dai sistemi operativi. Dopo 27 anni di vita dall'uscita nel 1995, oggi termina la sua lunga carriera. Il colosso di Redmond ha confermato l'intenzione di ritirare il browser dal mercato proprio oggi 15 giugno 2022, lasciando “l'eredità” nelle mani di Edge; se dal 15 giugno si cercherà “Internet Explorer”, si verrà reindirizzati al suo successore. “L'applicazione desktop Intenet Explorer 11 verrà ritirata e il supporto non sarà più disponibile dal per alcune versioni di Windows 10” afferma il Program Manager di Microsoft Edge, Sean Lyndersay.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: